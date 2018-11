Villingen-Schwenningen Ab geht die Post für die Postin Villingen

VS-Villingen (cos). "Nehmen Sie die Post auch an die Hand?", sollte der Freie-Wähler-Gemeinderat Bertold Ummenhofer von der Stadtverwaltung am Mittwochabend wissen und sichergehen, dass der Post auch alle möglichen Optionen für einen Verbleib in der Villinger Innenstadt in Aussicht gestellt werden. Wirtschaftsförderin Beate Behrens ist mit der Sache betraut und bestätigte, in der Tat gerade mit Hochdruck diverse Objekte gemeinsam mit der Deutschen Post auf ihre Eignung zu prüfen. Einen Zuschlag habe jedoch noch keine der in Betracht kommenden Immobilien erhalten.