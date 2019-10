Villingen-Schwenningen A 81: Autofahrer prallt gegen Fels und stirbt

Das Auto sei sofort in Flammen aufgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Fahrer habe sich nach dem Unfall am Samstagabend nicht aus seinem Wagen befreien können. Die Identität des Mannes war zunächst noch nicht geklärt.

Die Autobahn wurde nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) komplett gesperrt. Wann die Sperrung in Fahrtrichtung Stuttgart wieder aufgehoben wird, war nicht bekannt. Dem Sprecher zufolge müssen Experten den Hang neben der Autobahn zunächst begutachten, um weitere Felsstürze ausschließen zu können.