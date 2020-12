Villingen-Schwenningen 98 neue Fälle – Anlaufstellen machen Pause

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Seit Beginn der Pandemie wurden laut Gesundheitsamt 4280 Infektionen in der Region bekannt (+98 zum Vortag), in 3596 Fällen (+57) gelten die Personen als genesen, die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus schnellten um vier auf 97 hoch, aktiv infiziert sind der zeit 587 Kreisbewohner (+37). Im Kreisklinikum befanden sich am Mittwoch 87 am Coronavirus erkrankte Personen. Am Klinikum sind von 54 Intensivbetten noch neun frei, 13 werden von Coronapatienten belegt (24,07 Prozent), keiner muss invasiv beatmet werden (Stand: Mittwoch, 12.30 Uhr). Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region aktuell mit 259,8 an (Stand: Mitwoch, 18 Uhr). Das Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen ist am Samstag, 26. Dezember, geschlossen und erst wieder am Montag, 28. Dezember, von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Die Corona-Hotlines (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79) sind ebenfalls erst wieder am Montag und dann von 8 bis 11.30 und 14 bis 16 Uhr besetzt.