Villingen-Schwenningen 895 Grippefälle im Kreis gemeldet

Bei eindeutigen und komplizierten Erkrankungen erfolgt eine symptomatische Behandlung, beziehungsweise die Anwendung von Schonung und Hausmitteln. Es war in der Apothekenumschau zu lesen, dass es nach Ansicht mancher Apotheken nicht genug Impfstoffe gebe, unter anderem weil dieses Jahr die Impfung mit Vierfach-Grippe-Impfstoffen angesagt ist.

Was sagt das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis dazu? "Bisher ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt dass es im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht genug Impfstoff gibt", sagt Heike Frank.

Ob die Grippewelle in dieser Saison ebenso heftig verläuft wie in der vergangenen, lässt sich momentan noch nicht vorhersehen. Für eine Grippeschutzimpfung eignen sich nach Ansicht von Experten die Monate Oktober und November am besten, weil man dann für eine Grippewelle Anfang nächsten Jahres gewappnet ist

Weitere Informationen: www.rki.de