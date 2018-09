Villingen-Schwenningen 87-Jähriger nach Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Der Mann war in den späten Nachmittagsstunden mit einem Pedelec auf der Lahrer Straße unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts auf die Straße "Am Krebsgraben" ab. Dabei geriet der 87-Jährige mit dem Vorderrad an den Bordstein und stürzte.

Bei dem Unfall zog sich der E-Biker vermutlich Frakturen am Becken zu und musste zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.