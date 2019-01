Villingen-Schwenningen 87 500 Euro für ehemalige Heimleiterin

Zunächst war jedoch eine der Instanzen im vergangenen Jahr das Landesarbeitsgericht in Freiburg. Die damals Verhandlungsleitende Richterin Böckenförde-Wunderlich führte im März 2018 eine 90-minütige Verhandlung durch. Die Aktenlage war nicht eindeutig. Eine durch den Spitalfondsgeschäftsführer Günter Reichert angebotene Einigung lehnte die Klägerin zum damaligen Zeitpunkt ab, diese wollte eine Wiedereinstellung. Wobei hier die Richterin durchaus ihre Zweifel hatte, ob das sinnvoll sei. Aus diesem Grund ließ sie sich rund einen Monat Zeit bis zur Urteilsverkündung, die dann im April 2018 erfolgte. Die außerordentliche Kündigung sei unwirksam, lautete der Richterspruch, somit war die ehemalige Heimleiterin automatisch wieder angestellt. Rückwirkend werden laut Richterin in solchen Fällen auch Gehaltszahlungen fällig, abzüglich Zahlungen, wie beispielsweise Arbeitslosengeld. Auch das Hausverbot wurde als gegenstandslos erklärt. Das Gericht begründet das Urteil mit der fehlerhaften Personalratsanhörung, weiterhin stützte sich das Gericht auf andere Gründe: Man sehe keinen dringenden Verdacht einer "schwerwiegenden Pflichtverletzung". Somit trat die ehemalige Heimleiterin ihre Arbeitsstelle am 4. Juli 2018 wieder an, jedoch nicht in ihrer ursprünglichen Funktion, sondern als Leiterin einer Wohngruppe, was von ihrem Anwalt als nicht gleichwertiger Arbeitsplatz angesehen wurde. Man trennte sich erneut und es lief auf die beschriebene Abfindungseinigung hinaus.