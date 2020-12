Villingen-Schwenningen 86 neue Covid-19-Fälle

Das Corona-Abstrichzentrum für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist das nächste Mal am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum. Am Mittwoch wurde dort von 178 Personen ein Abstrich genommen.

Drei Hotlines

Zudem können sich die Bürger an drei spezielle Hotlines wenden: Die Corona-Hotline für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus (Telefon: 07721/9 13 71 90, E-Mail: gesundheitsamt@ Lrasbk.de), die Hotline zur Corona-Verordnung (Telefon: 07721/9 13 76 70, E-Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de) und die Hotline zum Thema Reiserückkehr (Telefon: 07721/9 13 76 79, E-Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de). Die Hotlines sind erreichbar am Freitag von 8 bis 11.30 Uhr.