Villingen-Schwenningen 85 Akteure führen "Madagaskar" auf

Die Töchter, Katharina (29) und Erika (26), beides ehemalige Schülerinnen der Ballett- und Artistenschule Berlin, gehören zum Trainerteam, ebenso wie drei weitere junge Damen, die gerade die Trainer-C-Lizenz in der Sportschule Steinbach erwerben.

Mit so kompetenten Kräften würde sich die mehrfach preisgekrönte Zirkus­abteilung also gerne weiterentwickeln, zumal der Verein gerade ein meterhohes Gestänge für diverse Luftnummern spendiert hat – doch dafür braucht sie mehr Platz.

Jetzt steht allerdings erst einmal "Madagaskar" im Mittelpunkt des Interesses. Die Eltern haben Requisiten gebaut, Kostüme genäht und Kulissen gemalt, sie werden am Abend des 22. Dezember für die Zuschauer auch wieder ein Büfett zaubern. Einige, in England bestellte Kostüme – darunter ein aufwändiges für die Giraffe – ist noch per Post unterwegs und alle sind darauf gespannt.

Die fünf Jungs Tim, Philipp, Maxim, Jason und Jakob – allein unter 80 Mädchen – sind Feuer und Flamme und können es kaum erwarten als "bunte Hunde", als Palmen, Elefanten, Polizisten und sogar als "Wasser" aufzutreten. Der 17-jährige Jakob wird als Tiger eine der Hauptrollen einnehmen.

"Madagaskar" wird vom Zirkus Confetti am Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr, in der großen Hoptbühlhalle in Villingen aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Spenden für Kostüme und die nächsten Fahrten zu Zirkuswettbewerben sind willkommen. Für Essen und Trinken wird gesorgt.