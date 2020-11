Villingen-Schwenningen 77 neue Corona-Fälle zu verzeichnen

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 43 am Coronavirus erkrankte Personen. Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/9 13 71 90 geschaltet, E-Mail gesundheitsamt@ Lrasbk.de. Zusätzlich steht eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung, Telefon 07721/9 13 76 70, E-Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Fragen entstehen auch zum Thema "Reiserückkehr". Informationen dazu gibt es unter Telefon 07721/ 9 13 76 79, E-Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de.