Villingen-Schwenningen 65 Corona-Patienten derzeit im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 65 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind derzeit 15 Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden drei invasiv beatmet (Stand Dienstag, 13 Uhr).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, ist am Mittwoch von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Am Montag wurde dort von 100 Personen ein Abstrich genommen. Es wurden verschiedene Hotlines für Fragen geschaltet: zur Corona-Verordnung, Telefon: 07721/9 13 76 70, E-Mail: ordnungsamt@ Lrasbk.de; für gesundheitliche Fragen: Telefon: 07721/ 9 13 71 90, E-Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de; zum Thema "Reiserückkehr", Telefon: 07721/9 13 76 79, Reiserueckkehrer@Lrasbk.de.

Alle Hotlines sind montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr erreichbar.