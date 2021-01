Villingen-Schwenningen 61 neue Fälle über das Wochenende

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Gesundheitsamt meldete am Samstag 36, sowie am Sonntag 25 neue Infektionen Seit Beginn der Pandemie gab es demnach 5397 Infizierte, 5005 davon gelten als wieder genesen. Eine weitere Person ist mit oder an einer Infektion mit dem Virus gestorben, insgesamt nun 42. Das Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, ist am Montag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Die Hotline des Gesundheitsamtes ist unter Telefon: 07721/9 13 71 90 von 8 bis 11.30 und 14 bis 17.30 Uhr geschaltet.