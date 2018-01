Villingen-Schwenningen. Bei der Unfallaufnahme am Samstagabend stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Frau einen Alkoholwert von annähernd zwei Promille fest. Nach Angaben der Polizei wollte die Renault-Fahrerin von der Berliner Straße in die Max-Planck-Straße abbiegen. Auf Grund ihres Alkoholkonsums konnte die 61-Jährige den Abbiegevorgang jedoch nicht ordnungsgemäß vornehmen und prallte in der Folge mit dem Masten zusammen. Bei dem Unfall entstand am Clio ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Schaden an der Ampel kann bislang noch nicht beziffert werden. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich die Frau nun noch in einem Strafverfahren verantworten. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbaren Clios.