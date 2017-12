Villingen-Schwenningen 6020 freie Arbeitsstellen im Gesamtbezirk

Die Arbeitsmarktstatistik für den November 2017 weist jedoch auch einen Punkt "Komponenten der Unterbeschäftigung" auf. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind, wie beispielsweise einer Existenzgründungsförderung.

Diese Personen werden zur Unterbeschäftigung gerechnet, weil sie für Menschen stehen, denen ein reguläres Beschäftigungsverhältnis fehlt. Von Gesetztes her wird dabei unterstellt, dass ohne den Einsatz dieser Maßnahmen, beziehungsweise ohne die Zuweisung zu einem Sonderstatus, die Arbeitslosigkeit entsprechend höher ausfallen würde. Mit dem Konzept der Unterbeschäftigung werden Defizite an regulärer Beschäftigung umfassender erfasst und realwirtschaftliche bedingte Einflüsse auf den Arbeitsmarkt besser erkannt, erklären die Verantwortlichen der Agentur. Zu dem können die direkten Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik auf die Arbeitslosenzahlen nachvollzogen werden.

In Zahlen bedeutet dies für den Schwarzwald-Baar-Kreis, ohne die Landkreise Tuttlingen und Rottweil, dass zu den regulär gemeldeten Arbeitslosen nochmal 1426 Personen hinzukommen, die sich in irgendeiner Form in einer bezahlten Weiterbildung oder sonstigen Förderungen befinden und somit 4708 Personen im engeren oder weiteren Sinne als Arbeitslose gelten. Nach Angaben der Agentur für Arbeit ergibt sich somit eine Quote mit genau 4,0 Prozent bezogen auf die Erwerbstätigen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Im November 2016 lag diese Quote bei 4,5 Prozent. Von 100 Prozent arbeitslos gemeldeten Personen sind laut Statistik knapp 70 Prozent wirklich ohne Arbeit, 30 Prozent befinden sich in Maßnahmen. Kurzarbeiter sind in dieser Quote nicht enthalten.