Villingen-Schwenningen 60. Südwest-Messe ist wieder Erfolg

Eine Umfrage in den letzten Tagen habe bestätigt, dass die Firmen ein interessiertes und kauffreudiges Publikum vorgefunden haben. 86 Prozent der Händler stuften das geschäftliche Ergebnis als sehr gut, gut und befriedigend ein. Dies ist ein höherer Wert als in den Jahren zuvor. Für 19,9 Prozent der Aussteller liefen die Geschäfte wesentlich besser als in den Vorjahren. Dabei ist das Messe-Nachgeschäft noch nicht eingeschlossen, das sich in den nächsten Wochen und Monaten aus der Information und Beratung während der Südwest Messe ergibt. 86,2 Prozent der Aussteller versprechen sich dabei gute Aussichten.

"Das sind lauter Spitzenwerte", fasste Goschmann die Ergebnisse kurz und knapp zusammen. Von der guten Stimmung profitierten alle Fachschauen. Als Publikumsmagnete erwiesen sich die neuen Sonderschauen. Games for Families begeisterte Jung und Alt mit seinen analogen und digitalen Spielen.

Stefany Goschmann: "Auch Wissenschaft kann auf der Messe funktionieren!"

Die Sonderschau "Rheines Wasser – Plastikmüll in unseren Gewässern" weckte ebenfalls großes Interesse. Messe-Chefin Goschmann: "Auch Wissenschaft kann auf der Messe funktionieren!"

Mit seinem Blühwiesen-Stand hatte der Badische Imkerverband großen Erfolg. Überraschend viele Menschen informierten sich darüber, wie sie selbst etwas gegen das Wildbienensterben ausrichten können.

Reger Andrang herrschte bei den Direktvermarktern, die Leckeres und Traditionelles aus der Heimat anboten. Für das Messeteam um Projektleiter Tobias Ertl haben die Planungen für die nächste Südwest Messe vom 6. bis 14. Juni 2020 bereits begonnen: "Ich freue mich, dass sich jetzt schon 64 Prozent der Aussteller entschieden haben, nächstes Jahr wieder dabei zu sein."