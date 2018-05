Villingen-Schwenningen 6,8 Millionen Zuschuss

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Rahmen der hausinternen Innovationsmesse machte sich Leßnerkraus am Standort Villingen-Schwenningen ein Bild von der Innovationskraft von Hahn-Schickard.

Hahn-Schickard ist Experte auf dem Gebiet Mikrosystemtechnik und entwickelt mit etwa 220 Mitarbeitern in Villingen-Schwenningen, Stuttgart und Freiburg intelligente Produkte und Lösungen überwiegend in direkter Kooperation mit der Industrie. Die Forschungsgesellschaft weist einen Jahreshaushalt von zirka 24 Millionen Euro auf. Darin enthalten ist der Zuschuss aus dem Ministerium. Dieser ermöglicht es, neben den aktuellen Projekten mit der Industrie durch eigene Vorlaufforschung neue Themengebiete zu erschließen, die für die Zukunft der Industrie entscheidend sind. Auf dieser Grundlage gelingt der Gesellschaft der Transfer zukunftsweisender Technologien in den industriellen Mittelstand. Kleine und mittelständische Unternehmen haben häufig keine Möglichkeit, selbst zu forschen oder zu entwickeln. Um mit großen Unternehmen Schritt halten zu können, benötigen sie einen kompetenten Partner an ihrer Seite – Hahn-Schickard.

Von den aktuellen Forschungshighlights konnte sich Günther Leßnerkraus bei einem Rundgang durch das Gebäude überzeugen. Die Wissenschaftler der drei Standorte Hahn-Schickards Stuttgart, Villingen-Schwenningen und Freiburg informierten den Ministerialdirigenten über Themen aus der Sensorik, Technologie, Fertigung, den Lebenswissenschaften und der Medizintechnik. Dieser war beeindruckt von so viel Schaffenskraft: "Baden-Württemberg ist zugleich herausragender Forschungsstandort und innovatives Wirtschaftsland. Innovation beginnt mit Forschung. Mit der Förderung der Institute der Innovationsallianz, zu denen Hahn-Schickard gehört und die wertvoller Innovationspartner gerade kleiner und mittlerer Betriebe sind, investieren wir auch in die Zukunftsfähigkeit unserer mittelständischen Unternehmen." Hahn-Schickard ist Teil der Innovationsallianz Baden-Württemberg, eines Verbundes von 13 unabhängigen wirtschaftsnahen Forschungsinstituten Die Institute mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 140 Millionen Euro und 1200 Beschäftigten bearbeiten jährlich etwa 4500 Industrieaufträge und 550 öffentlich geförderte Forschungsprojekte.