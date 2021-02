1 74 Personen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind derzeit an Corona erkrankt. Foto: © candy1812 – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Fall-Zahl steigt nur leicht

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). 13 neue Fälle kommen zur Corona-Statistik in der Region dazu, die Gesamtzahl der bislang in der Region bekannt gewordenen Infektionen liegt demnach nun bei 6114 (+13 zum Vortag).

Vier Intensivbetten sind am Klinikum frei

Aus der aktuellen Statistik des Gesundheitsamtes geht ferner hervor, dass 5863 Personen als genesen gelten (11), dass die Zahl der Todesfälle weiterhin bei 177 liegt (+0) und dass die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 74 Personen (+2) liegt. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch 24 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut sind von den 46 Intensivbetten in der Region aktuell 42 belegt und müssen acht Coronapatienten auf der Intensivstation behandelt werden, zwei davon werden Invasiv beatmet (Stand: Mittwoch, 11.30 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt derzeit mit 35,3 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr).

Das zentrale Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden.

Corona-Hotline noch immer aktiv

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr erreichbar.