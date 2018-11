Villingen. Am Mittwoch hat der 34-jährige Fahrer eines Renault Twingo gegen 17.45 Uhr zwischen VS-Villingen und Nordstetten die Vorfahrt eines Dacias missachtet. Der 34-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 5709 von VS-Villingen nach VS-Nordstetten. Auf Höhe der Verlängerung der Berliner Straße wollte er nach links abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Dacia. Bei dem Zusammenstoß wurden der Renault-Fahrer sowie die 58-jährige Beifahrerin des Dacias leicht verletzt. Die Beifahrerin kam in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da eine größere Menge an Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Villingen an die Unfallörtlichkeit gerufen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.