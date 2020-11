Villingen-Schwenningen 572 Personen mit Corona infiziert

Schwarzwald-Baar-Kreis (mad). Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Sonntag wurden 1544 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 32 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 2157 (+ 48), die Genesenen sowie 41 Todesfälle sind hierin enthalten. In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, wurde am Samstag von 204 Personen ein Abstrich genommen. Das zentrale Abstrichzentrum der KV für symptomlose Personen ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weiterhin sind die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus (Telefon: 07721/9 13 71 90, E-Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de), die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung (Telefon: 07721/ 9 13 76 70, E-Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de) und die Hotline zum Thema Reiserückkehr (Telefon: 07721/ 9 13 76 79, E-Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de) geschaltet. Die Hotlines sind erreichbar am Montag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.