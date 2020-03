Villingen-Schwenningen 54-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Hierbei kippte der Kran, der bereits zum Großteil eingeklappt war, um und erfasste den Kranmonteur. Kollegen des Mannes, der aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald stammte, hatten unverzüglich den Notruf gewählt, nachdem der Arbeiter von dem tonnenschweren Gerät getroffen wurde. Der alarmierte Rettungsdienst, der inklusive Notarzt an die Einsatzstelle an der Schramberger Straße eilte, konnte nichts mehr für den Mann machen. Er war sofort tot. Die ebenfalls an die Einsatzstelle beorderte Feuerwehr hatte die Aufgabe, den Kran mithilfe einer Seilwinde zu sichern und einen Sichtschutz an der Unglücksstelle anzubringen.

Notfall-Nachsorgedienst betreut Zeugen

Die teilweise sichtlich geschockten Bauarbeiten, die den schlimmen Unfall miterleben mussten, wurden noch an Ort und Stelle vom Notfall-Nachsorgedienst betreut. Gleichzeitig nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf, um den genauen Hergang des Arbeitsunfalls zu rekonstruieren. Im Mittelpunkt steht hierbei insbesondere, ob es sich um einen Bedienfehler des Kranmonteurs handelte, der offenbar mit der Aufgabe alleine beschäftigt war, oder ob andere Ursachen für das schreckliche Unglück verantwortlich waren.

Darüber hinaus entstand bei dem Unglück Sachschaden, wie die Polizei weiter mitteilt. Demnach wurde beim Umkippen des Krans ein daneben stehendes Fahrzeug getroffen, an welchem ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.