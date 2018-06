Villingen-Schwenningen 500 Kürbisse allein zum Schnitzen

VS-Schwenningen. Für zwei Tage verwandelt sich das Gelände der Waldorfschule wieder in einen bunten Festplatz mit vielen musikalischen Künstlern, kulinarischen Köstlichkeiten rund um den Kürbis und Programmpunkten für jedes Alter.

Für das "Kürbiz" am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Der Verein Freundeskreis der Waldorfbewegung (FdW) organisiert das Fest mit engagierten Eltern und ehemaligen Schüler seit Beginn. "Das ›Kürbiz‹ ist schon lange kein klassisches Schulfest mehr. In den letzten Jahren hat es sich zu einem richtigen Musikfestival entwickelt, für das die Besucher extra herkommen", sagt Harald Schmidt, der Teil des "Kürbiz"-Teams ist. Auch dieses Jahr erwartet das Organisationsteam viele Gäste. "Die Besucherzahlen sind seit Beginn gestiegen und liegen mittlerweile im vierstelligen Bereich", betont Schmidt.

Das diesjährige musikalische Programm umfasst sieben Künstler: Anne Haigis, Toni Mogens, Rieke-Katz-Trio, Cobrass, The Nutty Boys, Quit Lane und JB’s Blues Rockers Deluxe – die von Pop, über Jazz, Blasmusik, Rock und jamaikanischen Sounds alles bieten. Das "Kürbiz"-Team berichtet, dass die ganze Schule schon in heller Aufregung sei. Für das Kinderprogramm am Kürbisfest müssen sich alle Klassen ab der fünften Stufe einen Programmpunkt überlegen. Für die jüngsten Gäste gibt es Basteln mit Naturmateralien, Trommeln, Spieleparcours und vieles mehr. Zum ersten Mal wird dieses Jahr eine Märchenerzählerin da sein. "Für die kleine Bühne suchen wir auch noch Schüler, die gerne etwas vorführen möchten. Wenn jemand Interesse hat, kann er uns über www.kuerbiz.biz kontaktieren", sagt Schmidt.