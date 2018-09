Villingen-Schwenningen 50 Jahre MPS-Studio gebührend gefeiert

Trotz des eindrucksvollen Konzertbeitrags fand sich der Höhepunkt des Abends allerdings nach der Pause im Auftritt der beiden Jazz-Legenden Joachim und Rolf Kühn. Als einer der ganz wenigen deutschen Jazzmusiker hatte der heute 89-jährige Klarinettist Rolf Kühn beispielsweise mit US-Größen wie Benny Goodman und Tommy Dersey zusammengespielt. Bereits 1950 wurde er erster Saxofonist des RIAS Tanzorchesters in Berlin. 1954 erhielt Kühn beim europäischen Jazz-Wettbewerb schon die Auszeichnung "Bester Klarinettist". Sein 74-jähriger Bruder Joachim prägt als Jazz-Pianist ebenfalls das Genre wie kaum ein anderer. "Die Musiker konnten machen, was sie wollten, sie wurden von ihm unterstützt – Hauptsache es war gut", so Joachim Kühn rückblickend im Bühnengespräch mit dem MPS-Fördervereinsmitglied Friedhelm Schulz äußerst positiv über MPS-Gründer und Leiter Brunner-Schwer.

An rund 20 MPS-Schallplatten war Joachim Kühn beteiligt. Rolf Kühn lobte das Vorhaben, das Studio wieder zum Leben zu erwecken.

Im von 3Sat für eine Fernsehdokumentation aufgenommenen Spiel der beiden flammte anschließend die für den Jazz so prägende Leidenschaft in Kombination mit Virtuosität und Improvisation auf. Dass Ganze in höchster Qualität. Spätestens, wenn die beiden Senioren zu musizieren beginnen, spielt das Alter keinerlei Rolle mehr. Virtuosität, Präzision, Dynamik oder Bühnenpräsenz übersteigen jene vieler ihrer jungen Kollegen.

Der dem Jubiläum angemessene umfangreiche Konzertabend wird den zahl­reichen Besuchern vermutlich nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen.