Villingen-Schwenningen 50 Jahre Gesang auf hohem Niveau

Der Vollblutmusiker mit A-Examen der Hochschule für Kirchenmusik kam 1991 als Kantor in die evangelische Kirchengemeinde Schwenningen. Wünsch erinnert sich an die Anfänge, als er den im Jahr 1968 von Rüdiger Just gegründeten Schwenninger Chor auf einem bereits sehr guten Gesangsniveau übernahm. Einst war er aus dem evangelischen Singkreis mit dem Ziel hervorgegangen, große Oratorien aufzuführen. Relativ schnell legte sich der Chor ein breites Repertoire zu, das sich seit Wünschs Antritt noch vielfältiger gestaltet.

Begünstigend kommt hinzu, dass sich Wünsch im Jahr 2003 dazu entschloss, ein Aufbaustudium zur "Popularmusik im kirchlichen Bereich" an der Bundesakademie in Trossingen zu absolvieren. Wünsch, der mit großem Elan auch die Konzerte der Musica-Reihe der evangelischen Kirchengemeinde organisiert, erinnert sich an großartige Momente, die er mit dem Bach-Chor erleben durfte – sei es musikalisch oder gesellschaftlich. "Wir verbinden ab und zu unsere Ausflüge mit einem Probenwochenende oder mit Auftritten", erwähnt Wünsch die Chorreisen unter anderem ins Elsass, nach Prag oder an den Kaiserstuhl.

"Unsere jährliche Ausrichtung eines Konzertes im Sommer, das modernes Liedgut beinhaltet, und im Herbst eines großen Oratoriums, kommt bei den Zuhörern an und bringt dem Chor immer wieder neue Mitglieder", freut sich der Bezirkskantor. Dadurch sei der Bach-Chor nicht überaltert, merkt Wünsch an, der seine Ideen und Repertoirevorschläge vorab im Chor-Ausschuss diskutiert.