Villingen-Schwenningen 47 neue Corona-Fälle

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich derzeit 55 am Coronavirus erkrankte Personen.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, ist wieder am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Am Mittwoch wurde von 52 Personen ein Abstrich genommen.