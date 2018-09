Villingen-Schwenningen 45-Jähriger stürzt aus Fenster – Waffen im Gepäck

VS-Schwenningen. Am Samstagabend ist in der Sturmbühlstraße in Schwenningen ein 45-jähriger Mann aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gefallen, teilt die Polizei mit. Dabei brach er sich mehrere Rippen. Ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus, wo der Mann den behandelnden Arzt angriff. Die Polizei wurde verständigt und nahm den Mann mit. In seinem Rucksack hatte der 45-Jährige eine Schreckschusswaffe mit Munition verstaut. Waffe und Munition behielt die Polizei. Der Mann war erkennbar alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, weil nach dem jetzigen Ermittlungsstand nicht auszuschließen ist, dass der 45-Jährige von einem Bekannten, ebenfalls betrunken, mutwillig aus dem Fenster geworfen wurde. Dem 46-jährigen Tatverdächten wurde auf Anordnung einer Richterin eine Blutprobe genommen.