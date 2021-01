Villingen-Schwenningen 41 neue Corona-Infektionen am Wochenende

Schwarzwald-Baar-Kreis (mad). Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Sonntag wurden 5216 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 49 zum Freitag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 5543 (+ 41 Fälle zum Freitag), die genesenen Fälle sowie 152 Todesfälle (+ 4 zum Freitag) sind hierin enthalten. Somit sind derzeit 175 Personen (- 12 Fälle zum Freitag) mit Covid-19 infiziert. Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 56,0 an (Stand Samstag, 16 Uhr). In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Samstag von 48 Personen ein Abstrich genommen. Es ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet.