Villingen-Schwenningen 40 neue Haltestellen für 2020 geplant

Die bisherige Genehmigung der Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen GmbH (VGVS), den öffentlichen Personennahverkehr innerhalb der Stadt zu betreiben, läuft am 15. Dezember nach zehn Jahren aus. Bereits im Januar 2018 hatte die VGVS für den Betrieb in den kommenden zehn Jahren ein sogenanntes eigenwirtschaftliches Angebot eingereicht, jedoch zurückziehen müssen, weswegen die Stadt eine Dringlichkeitsvergabe auf den Weg gebracht hatte. Für diese Vergabe ging eine Bewerbung ein, die dann auch den Zuschlag erhielt: das Angebot der VGVS.

In der vergangenen zehn Jahren erhielt das Unternehmen einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro von der Stadt. Beim zukünftigen Vertrag erhält Villingen-Schwenningen die Einnahmen und muss den Saldo ausgleichen. Bührer geht von maximal 4,75 Millionen Euro aus. Dieser höhere Betrag sei allerdings angesichts der Aufwertungen zu rechtfertigen. Der Vorteil, so Bührer: Je mehr Menschen in Zukunft Bus fahren, desto weiter könnte diese Ausgleichssumme sinken. Bisher nutzen laut VGVS jährlich 2,2 Millionen Menschen die Stadtbusse.