Villingen-Schwenningen 4,44 Euro – der Code zum Freiparken

Villingen-Schwenningen. Die Umsatzeinbußen sind beträchtlich. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten zeichneten Schwenninger Geschäftsleute ein düsteres Bild von der augenblicklichen Situation. Teilweise bis zu 50 Prozent Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresmonat beschere ihnen die Schwenninger Großbaustelle. Es gab schon eine Entlassung, die Sorgen um die Zukunft sind groß, und der Frust sitzt tief.

Der von dem CDU-Gemeinderat Dirk Sautter geforderte Baustellen-Unterstützungsfonds zum Ausgleich von Umsatzeinbußen wird auch von ihnen herbeigesehnt. Und generell hoffen sie auf Unterstützung durch die Verwaltung. Doch die sieht in ihren Augen anders aus, als das, was ihnen gerade tagtäglich am Straßenrand von Bürk-, Gartenstraße und Co. in Rathausnähe auffällt: Autos mit Parkscheinen, auf denen die Summe 4,44 Euro aufgedruckt ist. 4,44 Euro, das ist der Code für Freiparkmünzen, welche die Stadtverwaltung an ihre Mitarbeiter für dienstliche Zwecke ausgibt.

In der ohnehin sehr angespannten und Parkraum ­armen Zeit sind sie es, die für manchen Geschäftsmann das Fass zum Überlaufen bringen.Die wenigen noch vorhandenem Stellplätze in der Nähe der Geschäfte werden von städtischen Bediensteten ­blockiert. "Sieht so die ­Unterstützung der Stadtverwaltung für den Einzelhandel aus?", fragt einer von ihnen sichtlich genervt.