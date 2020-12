Villingen-Schwenningen 3539 Personen gelten als wieder genesen

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Am Samstag, 26. Dezember, und am Samstag, 2. Januar, ist das Abstrichzentrum geschlossen. Die Corona-Hotlines (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79) sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. An Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember, sowie an Silvester und Neujahr sind die Hotlines nicht besetzt.