Villingen-Schwenningen 350 Euro für zwölf Quadratmeter

Doch immer häufiger sorgt das in der Nachbarschaft für Unmut. So etwa in der Schwenninger Werastraße. Ein Bürger meldete sich am Mittwochabend im Gemeinderat zu Wort und klagte sein Leid: Ein Nachbar habe sein Zwei-Familien-Haus an der Straßenecke ausgebaut – ob er dafür eine Baugenehmigung benötigt hätte oder inne hatte, wisse er nicht – und er habe darin zehn Zimmer für Studenten eingerichtet. Viele der Studenten hätten ein eigenes Auto – wie angespannt die Parksituation gerade im Neckarstadtteil ist, belegen seit Monaten hitzige Diskussionen um Anwohnerparkmöglichkeiten im Rahmen des Neckarhallen-Baus. Damit nicht genug: In der Uhrenfabrik Lauffer sollen bekanntlich 41 Studenten-Appartements entstehen, ebenfalls in der Werastraße – "wo parken die dann alle?" Und eine andere Anliegerin ergänzt die Auflistung allein für diesen Bereich: In einer ehemaligen Bäckerei in diesem Bereich wohnten jetzt ebenfalls neun Studenten, "viele von ihnen haben ein Auto".

Bald Messeparkplätze für Studenten?

Vielleicht kommt da ja eine neue Lösung, die dem OB vorschwebt, einmal zum Tragen: "Es gibt aktuell Überlegungen, zusätzlichen Parkraum auf dem Messegelände anzubieten", so Rupert Kubon, und den ÖPNV mit seinem Fahrtenangebot zur Hochschule weiter auszubauen.