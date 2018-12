Von Fürstenberg gibt es auch in diesem Jahr anstelle von Weihnachtskarten eine Spende für eine Einrichtung aus der Heimat der Brauerei. Das ist in diesem Jahr das Kreistierheim Schwarzwald-Baar-Kreis, wo sich Leiterin Nadine Vögel über den Scheck in Höhe von 3000 Euro freut. "Nachdem wir umziehen und einen teuren Neubau stemmen mussten, können wir dieses Geld jetzt besonders gut brauchen. Wir sind auf Spender wie die der Fürstenberg Brauerei dringend angewiesen." Die Spende soll bei der Inneneinrichtung helfen, die noch nicht abgeschlossen ist. Das Kreistierheim Donaueschingen hat eine Kapazität für 45 Hunde, 80 Katzen und 50 Kleintiere, die oft nicht ausreichend ist. "Als Bier des Südens ist Fürstenberg fest in der Region verwurzelt", betonte Geschäftsführer Georg Schwende bei der Scheckübergabe. Mit der Spende setzt die Brauerei ihren Weg fort, auf den jährlichen Weihnachtskartenversand zu verzichten und dafür gemeinnützige Institutionen zu unterstützen. "Damit wollen wir ein Zeichen setzen und diejenigen würdigen, die sich uneigennützig für andere in der Region einsetzen." Foto: Tierheim