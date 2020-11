Villingen-Schwenningen 30-Jähriger randaliert in Innenstadt

Das Opfer erleidet Kopfverletzungen und kommt in Klinik

Vom Marktplatz aus setzte er seine Tour in Richtung Fußgängerzone In der Muslen fort, wo er laut Schilderung des Polizeisprechers am City-Rondell auf einen Mitarbeiter des Einkaufscenters traf. Dieser war zu diesem Zeitpunkt dabei, die Eingangstür des Centers abzuschließen, als der Täter den 60-Jährigen "völlig unvermittelt" attackierte und mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. "Der Angegriffene ging durch die Schläge zu Boden und erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandeln werden mussten", heißt es im am Montag veröffentlichten Polizeibericht. Über den aktuellen Gesundheitszustand des 60-jährigen Opfers konnte die Polizei allerdings keine Angaben machen.