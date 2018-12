Villingen-Schwenningen 2erlei Punk und ein guter Zweck

Landtagsabgeordnete Martina Braun mimt den DJ

Unter den mutigen Musikern waren dabei alle Altersklassen vertreten und teils schiefe Töne störten niemanden. Was zählte, war der gute Zweck, für den bei dieser Veranstaltung Geld gesammelt wurde: In diesem Jahr gehen die eingenommenen Spenden an Refugio VS und an das Soziale Zentrum am Neckar der Awo, wofür ein ordentlicher Betrag zusammenkam.

Landtagsabgeordnete Martina Braun übernahm die Aufgabe des DJs und bediente den Drum-Computer, der für den Beat sorgte. Die Teilnehmer des, zwar nicht wie angekündigt, größten Blockflötenkonzerts Villingens, woran wohl auch das schlechte Wetter schuld war, aber mit Sicherheit des lustigsten, erhielten aber dennoch die Chance eine Zugabe zu spielen.