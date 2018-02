Villingen-Schwenningen 28-Jähriger soll Ex-Freundin vergewaltigt haben

Er sei gegen ihren Willen immer wieder in ihrer Wohnung aufgetaucht. Nach dem Austausch der Schlösser sei er in einem Fall über die Dachrinne in die Wohnung geklettert. Danach habe er den Kindern die Schlüssel abgenommen. Laut Anklage hat der 28-Jährige sich am Tag der Vergewaltigung in einem Küchenschrank versteckt und ihr aufgelauert. Während er am ersten Prozesstag behauptete, so einen Schrank gebe es in der Wohnung nicht, bestätigte die Familienhelferin jetzt eindeutig dessen Existenz.