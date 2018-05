Villingen-Schwenningen 27 145 Kilometer über Land nach Indien

In der Dashte Lut, Irans größter Wüste, wurden sowohl enorme Hitze als auch atemberaubende Kulissen seine stetigen Begleiter. In Kirgisistan baute er sein Zelt am Fuße des Pik Lenin im Pamir Gebirge auf, passierte Kashgar in Westchina, den legendären Karawanenstützpunkt an der Seidenstraße und überquerte, in der bereits dünner werdenden Luft des Karakorum Highway, den 4693 Meter hohen Khunjerab Pass nach Pakistan.

Im Hunzatal wartete schließlich eine monumentale Überraschung: Ein gewaltiger Bergsturz hatte hier 2010 die Fernverkehrsstraße verschüttet und den 20 Kilometer langen Attabad See aufgestaut. Um sein Ziel weiter verfolgen zu können, musste Joe Pichler letztlich aufs Boot umsteigen.

Dann in Amritsar, der Grenze zu Indien, angekommen, erwartete ihn das faszinierende Kaschmir mit den höchsten Passstraßen der Erde und führte ihn ins Himalaya Gebiet nach "Little Tibet". Hier wird in den abgelegenen Klöstern von Ladakh und Zanskar noch heute eine ursprüngliche Form des tibetischen Buddhismus gelebt.

Weiter im Süden erwartete ihn mit Varanasi, der heiligsten Stadt der Hindus, ein beeindruckendes kulturelles Kontrastprogramm.

Sportlicher Höhepunkt: Rennen der Wasserbüffel

In der Provinz Karnataka wurde Joe Pichler Ehrengast beim sportlichen Höhepunkt des Jahres – der Kambala, welche das Rennen der Wasserbüffel darstellt. Insgesamt nach sechs Monaten und 27 145 Kilometern hatte er endlich sein Ziel erreicht.

