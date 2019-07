Villingen-Schwenningen 2587 Teilnehmer machen bei Stadtlauf mit

Mit 13 448 gelaufenen Runden kam so die beachtliche Summe von 15 969 Euro zusammen, die wie jedes Jahr für einen guten Zweck eingesetzt wird. Für jede, der etwa 2,4 Kilometer langen Runde, spendete die Volksbank Schwarzwald-Baar-Heuberg einen Euro, für vier absolvierte Runden gingen gleich fünf Euro an die Hilfsorganisationen. Wie in den vergangenen Jahren wird dabei der Inklusionsbetrieb Fohrenhof in Unterkirnach unterstützt, außerdem geht dieses Mal ein Teil an das Gemeindepsychiatrische Zentrum Schwarzwald-Baar-Kreis (GPZ).

Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigte sich stolz auf die inzwischen schon traditionelle Veranstaltung. Er freute sich, "dass jedes Jahr solch ein Event auf die Beine gestellt wird". Pünktlich um 13.30 Uhr gab er den Startschuss für den 14. Stadtlauf.

Auch ein Vierbeiner ist im Teilnehmerfeld dabei