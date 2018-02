Villingen-Schwenningen 25.000 Zuschauer verfolgen großen Umzug

Beliebt bei den Gästen am Straßenrand war auch die Narrenzunft Gerstensack aus Gottmadingen, die seit 1874 besteht und deren Traditionsfigur die sogenannte Gerstensackschnägge ist. Ihr Narrenrat nämlich schenkte fleißig selbstgebrautes Zunftbier aus. Der Narrenverein Kamelia Tengen hat in diesem Jahr ebenfalls Grund zum Feiern, nämlich das 125-jährige Bestehen. Ursprünglich als reiner Männerverein gegründet, geht die Namensgebung auf die Kolonialisierung Afrikas zurück. Natürlich durfte in Schwenningen auch ein Kamel als Fasnetsfigur nicht fehlen.

Egal ob Spielmannszug der Glonki Gilde Villingen, der Musikverein Weilersbach, die Trachtenkapelle Kappel oder der Musik- und Trachtenverein Neuhausen: Auch die musikalischen Einlagen kamen an diesem Nachmittag nicht zu kurz.

Den würdevollen Abschluss bildete die Narrenzunft Schwenningen mit ihren zahlreichen Teilnehmern, vom Hansel bis zum Fanfarenzug. Alle waren sich mit Umzugssprecher Volker Müller einig: Für einen gelungenen Umzug muss nicht unbedingt die Sonne scheinen.