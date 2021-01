Villingen-Schwenningen 25 neue Corona-Fälle

Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz mit 151,5 (Stand Freitag, 16 Uhr) an.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden 75 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind derzeit 15 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, drei davon werden invasiv beatmet (Stand Freitag, 15 Uhr).

Abstrichzentrum

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.