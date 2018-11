Viele Lichterketten schwebten am Freitag über den Tischen mit selbst hergestellten Kunsthandwerk im Familienzentrum St. Konrad an der Vöhrenbacher Straße. 25 Aussteller hatten ihre mit Liebe gemachten Angebote auf 47 Tischen ausgestellt. Klar, dass überall zahlreiche Kerzen zusätzlich brannten, schließlich war es ja ein Lichtermarkt, bei dem nichts Industrielles angeboten wurde. "Es ist unser zweiter Lichtermarkt und wir hoffen, dass noch mehr Besucher als im vergangenen Jahr herkommen", betonten Kindergartenleiterin Tanja Dinser (links) und Kira Fuhst vom 14-köpfigen Organisations-Team. Und pünktlich um 17 Uhr strömten die Besucher zur Tür herein und zeigten sich begeistert von dem großen und phantasievollen Angebot. Da gab es von Caro hergestellte Rapskissen, gefilzte Handyhüllen, Wanduhren, originell auf Vinyl-Schallplatten aufgebracht, Puppen, die man waschen konnte, grob gestrickte Schalkragen, Schmuck auf Espresso-Kapseln, Nana-Figuren, Brotdosen aus duftenden Zirbelholz, Adventskränze und viel viel mehr. Foto: Schimkat