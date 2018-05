Die Südwest Messe lockte in den vergangenen beiden Tagen 32 000 Besucher an. VS-Schwenningen (cos). Am Mittwoch interessierten sich ebenso wie im Vorjahr 7000 Besucher für die Verbraucherschau. Am Fronleichnamstag steigerte es sich auf 25 000 Besucher Besucher (im Vorjahr waren es 23 000). Bislang lockte die Messe 73 500 Personen an. Das sind 1500 Gäste mehr als zum bisherigen Stand im vergangenen Jahr mit 72 000 Besuchern.