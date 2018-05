In einem festlichen Gottesdienst wurden am Sonntag in der Johanneskirche 24 Jugendliche eingesegnet. Am Abend zuvor hatten sich alle mit einer gemeinsamen Abendmahlsfeier und Tauferinnerung, die vom Jugendchor "a tempo" musikalisch begleitet wurde, auf das Festwochenende eingestimmt. Konfirmiert wurden Alexa Agricola, Yannick Alt, Amelie Boehm, Jonah Dürrenberger, Anna Frehe, Lea Fischer, Rebecca Hehn, Linus Hohenstein, Jannik Jägers, Leon Kaspers, Elice Krieger, Erik Noel Krinner, Catharina Kühn, Felix Kühn, Philipp Lange, Sophie Leva, Nele Mikkelsen, Nils Mikkelsen, ­Johanna Mildenberger, Frederik Piazolo, Linus Richter, Natalie Schön, Charlotte von Usedom, Elias Wenzler mit Pfarrerin Susanne Schelle und Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. Foto: Black & White Fotodesign