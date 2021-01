Villingen-Schwenningen 23 Fälle in acht Städten und Gemeinden

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Freitag 51 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Landesgesundheitsamt sind von 52 verfügbaren Betten am Schwarzwald-Baar-Klinikum derzeit fünf frei, 14 Betten werden durch Coronapatienten belegt, zwei davon müssen invasiv beatmet werden (Stand: Freitag, 13.30 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz ist laut Landesgesundheitsamt in der Region auf 70,6 gesunken (Stand: Freitag, 16 Uhr).