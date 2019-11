Villingen-Schwenningen 22-Jähriger greift Polizisten an

Zwei alarmierte Polizisten trafen im Amt dann den bereits ziemlich "geladenen" jungen Mann an. Er sollte zunächst durchsucht werden. Dagegen wehrte sich der 22-Jährige. In dem darauffolgenden Gerangel traf er einen der beiden Beamten im Gesicht. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray gab der 22-Jährige auf und konnte in Gewahrsam genommen werden.

Auf der Fahrt zum Polizeirevier stieß der junge Mann gegen die Beamten Morddrohungen aus und beleidigte sie.