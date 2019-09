Villingen-Schwenningen 22-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ersten Informationen der Polizei zufolge war der junge Mann mit seinem BMW gegen 5 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als er etwa auf Höhe der Einmündung zur Sperberstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, einer nassen Fahrbahn und darüber hinaus auch noch abgefahrenen Reifen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In der Folge geriet der BMW rechts ins Bankett, kollidierte anschließend mit einem Straßenschild und einem Leitpfosten, ehe er sich drehte und schlussendlich - entgegen der Fahrtrichtung - seitlich gegen einen massiven Baum prallte.

Heftiger Aufprall

Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Fahrertür und die mittlere Fahrzeugsäule in den Innenraum gedrückt wurden. Der 22-Jährige wurde hierbei zwar schwer verletzt, hatte jedoch Glück, dass er nicht im Fahrzeug eingeklemmt war. Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und dann ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Die 21-jährige Beifahrerin überstand den Unfall quasi unverletzt. Am schon älteren BMW entstand Totalschaden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst (zwei Rettungswagen, ein Notarzt) auch die Polizei sowie die Feuerwehr. Die Verkehrspolizei in Zimmern hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.