Villingen-Schwenningen 21-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

21-Jähriger war wohl nicht angeschnallt

Doch was war passiert? Ersten Angaben vor Ort zufolge war der hochmotorisierte Audi S4 gegen 21.30 Uhr von Vöhrenbach in Richtung Herzogenweiler unterwegs, als der 19 Jahre alte Fahrer bei auf einem geraden Abschnitt wohl bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er geriet rechts ins Bankett, anschließend überschlug sich der Wagen auf über 300 Metern mehrfach. Hierbei wurde ein 21-Jähriger, der hinten saß und ersten Angaben zufolge nicht angeschnallt war, wohl mitsamt der Rückbank aus dem Wagen geschleudert. Während der Audi erst 150 Meter weiter zum Stillstand kam, blieb der junge Mann leblos neben der Straße liegen. Rettungskräfte, darunter auch Helfer vor Ort-Gruppe aus Herzogenweiler, begannen unverzüglich mit der Reanimation. Sie konnten jedoch nichts mehr für den 21-Jährigen tun. Er verstarb noch an der Unfallstelle.