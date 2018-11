Villingen-Schwenningen 2019 soll das Jahr des Hess-Prozesses werden

Nur noch ein weiterer Prozess

Doch war es bislang eine Vielzahl von Prozessen, die Vorrang vor der Aufarbeitung der Causa Hess von Villingen-Schwenningen gehabt haben, steht nun nur noch ein anderes vorrangiges Verfahren an, so der Vorsitzende Richter und stellvertretende Pressesprecher des Mannheimer Landgerichts, Oliver Ratzel, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Anschließend stünde das Verfahren gegen Ziegler, Hess und andere an", so Ratzel – vorbehaltlich natürlich einer positiven Eröffnungsentscheidung, wovon Beobachter des Bilanzskandals jedoch ausgehen. 2019 dürfte demnach mit dem großen Wirtschaftsprozess um die Hess AG gerechnet werden.

Verjährung droht noch lange nicht

Immer wieder war seitens der Gläubiger eine Verjährung der angeklagten Tatvorwürfe befürchtet worden. Doch diese Gefahr sieht Oliver Ratzel nicht. Gegenstand des Verfahrens seien Vorgänge aus den Jahren 2011 und 2012. "Die Frist für die absolute Verjährung beträgt mit Blick auf die in Rede stehenden Straftatbestände durchgehend zehn Jahre." Insofern drohe frühestens im Spätjahr 2021 eine Verjährung. Es sei davon auszugehen, "dass die Strafkammer rechtzeitig die Hauptverhandlung ansetzen kann".

Wenngleich die Tatvorwürfe auch nicht von einer Verjährung bedroht seien, so ist es das Erinnerungsvermögen der in den Bilanzskandal Verwickelten möglicherweise doch. Schon kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe war klar, dass der Bilanzskandal rund um die Hess AG ein weit verzweigtes Konstrukt mit vielen Verästelungen ist. Und auch das Firmengebilde ist alles andere als übersichtlich: Zur Hess AG gehörte eine ganze Reihe von Tochterunternehmen und Gesellschaften. Um Manipulationen zu verschleiern, soll es beispielsweise Rechnungen der Hess AG an andere Unternehmen und entsprechende Buchungen gegeben haben, "obwohl keine tatsächlichen Leistungen erfolgt waren", so die Staatsanwaltschaft. Komplizierte Machenschaften und Absprachen, an deren Details die Erinnerungen in all den Jahren möglicherweise deutlich verblasst sind. Auch der Wirtschaftsprozess dürfte demnach nicht einfach werden.

Auch der Firmensenior steht im Fokus

Neben Christoph Hess und Peter Ziegler wurde gegen den Firmensenior Jürgen G. Hess, den Vater des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Christoph Hess, der zuletzt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender tätig war, Anklage wegen Verdachts der unrichtigen Darstellung nach dem Handelsgesetzbuch und der Beihilfe zur gemeinschaftlichen unrichtigen Darstellung erhoben. Zudem richtet sich die Anklage gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der Hess AG sowie zwei Geschäftsführer konzernfremder Gesellschaften, die laut Staatsanwaltschaft als Gehilfen an den Manipulationen mitgewirkt haben sollen.