Villingen-Schwenningen 2019: ein riesiges Feuerwerk und viele kleine Glanzpunkte

Von Donnerschlägen zu gewaltigen Lachern – am Donnerstag, 3. Januar, sind "Dui do on de Sell" in der Neuen Tonhalle zu Gast. Petra Binder und Doris Reichenauer alias "Dui do on de Sell" haben in den letzten Jahren die Spitze des schwäbischen Kabaretts im Sturm erobert – an diesem Abend setzt das lustige Duo mit seinem Programm "Das Zauberwort heißt Bitte" auch in Villingen-Schwenningen zum Angriff auf die Lachmuskeln an. Überhaupt ist das Jahr 2019 reich an vielen kleinen, aber feinen Produktionen hochrangiger Künstler in den städtischen Veranstaltungshallen.

Spitzentanz

So wird beispielsweise am 19. Januar das Russische Klassische Staatsballett mit Peter Tschaikowskys Ballett "Der Nussknacker" in der Neuen Tonhalle zu Gast sein. Schon seit über hundert Jahren nimmt Peter Tschaikowskys Nussknacker einen festen Platz in der Theater- und Musikkultur der ganzen Welt ein. In jedem Winter führen Eltern ihre Kinder ins Theater und freuen sich über die Gelegenheit, in die zauberhafte Atmosphäre dieses Balletts einzutauchen. Unter dem Titel "Nussknacker und Mausekönig" veröffentlichte E.T.A. Hoffmann einst die Geschichte um die junge Clara, die am Weihnachtsabend von ihrem Onkel Drosselmeier einen Nussknacker geschenkt bekommt. Nachts träumt sie davon, dass der Nussknacker – in Wahrheit ein verzauberter Prinz – plötzlich lebendig wird und mit seinen Spielzeugsoldaten gegen den bösen Mäusekönig kämpft. Oder sind die aufregenden Abenteuer doch nicht nur ein Traum?

Kleine Püppchen

Ganz real hat Ingeborg Jaag, auch wenn ihre Figuren noch so klein sind, Großes geschaffen. Kein Wunder, dass den Jaag-Puppen, wie die kleinen Kunstwerke in der Region längst bezeichnet werden, wie jedes Jahr wieder eine Sonderausstellung im Franziskanermuseum gewidmet ist, die gemeinsam mit der Historischen Narrozunft Villingen stattfindet. Am 6. Januar wird die Schau bereits eröffnet, die unter dem Titel "Schlüsselübergabe. Die Figuren von Ingeborg Jaag" steht.

Ein Debüt

Am selben Tag, 6. Januar, steht musikalisch der Beginn einer neuen Ära an: Mit dem traditionellen Neujahrskonzert startet Achim Fiedler in seine erste Saison als Chefdirigent des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen (ab 19 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus).

Trottel und Besserwisser

Der Februar wird lustig und das längst nicht nur, weil am Monatsende die hohen närrischen Tage im Kalender stehen. Nein, bereits zum Monatsanfang wird das Zwerchfell strapaziert: Ein Deja Vu mit Gerd Dudenhöffer steht ab 20 Uhr im Theater am Ring bevor – er wird nämlich Szenen aus 30 Jahren Heinz Becker spielen. Das trottelige Familienoberhaupt der Familie Becker hat zwar von allem keine Ahnung, äußert seine Meinung aber ungefragt bei jeder Gelegenheit.

So ähnlich ist das bekanntlich auch bei "Hannes und der Bürgermeister" oft der Fall. Der Hannes nämlich weiß immer Rat: Ob es nun um eine Jahrhundertfeier geht, um Tourismus, Steuern, Hochzeiten oder Musikfestivals – ohne den Hannes läuft gar nichts! Das urkomische Duo wird im Februar gleich zweimal auf der Bühne im Theater am Ring stehen – am 11. und 12. Februar jeweils ab 20 Uhr. Im Programm dieses Mal: "Jetzt Hannes!"

Für Romantiker

Ernsthaft romantisch veranlagt dürften hingegen die Besucher der Trau, der größten Hochzeitsmesse in der Region sein, die vom 2. bis 3. Februar wieder in die Messehallen lockt.

Tiefste Tiefen

Der Moskauer Kathedralchor ist am Sonntag, 10. März, als besonderes Highlight im Franziskaner Konzerthaus zu Gast. Unter den Ensembles, die das Publikum mit ihrem Gesang tief beeindrucken, hat der Moskauer Kathedralchor eine besondere Stellung eingenommen. Er soll zu den besten Chören Russlands gehören, wo der Chorgesang noch immer eine ganz besondere Stellung inne hat. Die Mitglieder entstammen der renommierten Moskauer Chorkunstakademie, deren Studenten über mehrere Jahre zu professionellen Musikern ausgebildet werden. Zum Ensemble gehören auch die tiefsten Bässe der Welt – Stimmlagen, wie sie äußerst selten sind und die insbesondere in Russland im Kontext sakraler Musik noch immer kultiviert werden.

Ein Glasperlenspiel

Im krassen Gegensatz dazu steht ein echtes Konzert-Highlight für das jüngere Publikum am 29. März im Rahmen der feierlichen Eröffnungswoche der Schwenninger Neckarhalle: Glasperlenspiel tritt auf. Das erfolgreiche Duo – Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg – mit seiner Liveband hat sich dem Elektropop verschrieben und international längst etabliert. Auch am Bundesvision Song Contest 2011 nahmen sie teil. Ihre Songs, etwa "Grenzenlos" oder "Geiles Leben", landeten immer wieder weit oben in den Charts. Und sogar die Titelmusik der Daily-Sopa "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" haben sie eingespielt. Bei ihrem Konzert in der Neckarhalle wird, stellen Glasperlenspiel neben altbekannten auch neue Songs ihres aktuellen Albums "Licht und Schatten" mitbringen.

Eine Expertin

Für politisch Interessierte gibt es am Mittwoch, 3. April, 20 Uhr mit der Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz eine ganz besondere Veranstaltung. Die Fernseh-Korrespondentin mit dem markanten Herz-Haarschnitt, die das Bundesverdienstkreuz, zweimal den Grimme-Preis und auch sonstige Auszeichnungen in Hülle und Fülle erhalten hat, spricht an diesem Abend mit Wolfgang Niess im Theater am Ring über die Eiszeit, "wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist".

Männlein oder Weiblein?

Eine Glaubensfrage ganz anderer Art stellt sich das Publikum vermutlich nach der ersten Nacht der Travestie in Villingen-Schwenningen am 14. April im Theater am Ring. Es verspricht eine Nacht der Illusionen zu werden mit einer "fulminanten Mischung aus Tanz, Gesang, Parodie und Erotik", verspricht der Veranstalter und lädt ein: "Tauchen Sie ein in eine Welt voller Glitzer und Pailletten". Gespannt sein darf man, ob es den Beuschern nach der Show noch gelingt, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden.

Ein Blechschaden

Spitzenmusiker betreten am 31. Mai mit "Blechschaden" die Tonhallen-Bühne. Seit über 30 Jahren macht das Ensemble mit ausgewählten Profis Musik. Die weltweit bekannte "Spaßfraktion" der Münchener Philharmoniker zeigt, dass jede Art von Musik, egal ob Pop oder Oper, Musical oder klassische Symphonie, zum Vergnügen werden kann.

Handgemachtes

Freunde des Kunsthandwerks kommen auch 2019 wieder beim Süddeutschen Kunsthandwerkermarkt auf ihre Kosten. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli wird dieser im Villinger Kurpark sein. Rund 70 Aussteller präsentieren dann wieder bei freiem Eintritt Handgemachtes von Keramik über Gartendeko, Mode oder Holzkunst.

Pyro-Games

Ein richtiges Feuerwerk, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz reell, wird am 10. August auf dem Schwenninger Messegelände gezündet. Dann nämlich steigen die Pyro Games 2019, das Duell der Feuerwerke. In ausgewählten Städten wartet ein Pyro-Spektakel mit glitzernden Sternen, leuchtenden Kometen und in den nachtblauen Himmel wachsenden Feuerwerksblüten auf die Besucher. "Faszination Feuerwerk in seiner schönsten Effektvielfalt", versprechen die Veranstalter von A&O Events. Deutschlandweit stellen sich dabei drei Pyroprofis dem Kampf um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst und lassen mit ihren fesselnden Darbietungen den Abendhimmel in schillerndem Licht erstrahlen. Sensationelle Pyro-Effekte, eine außergewöhnliche Brillianz und Leuchtkraft der Farben in perfekter Abstimmung zur Musik werden begeistern. Der Fokus liegt nicht nur auf den Pyro Shows. Neben dem Wettbewerb mit grandiosen Boden- und Höhenfeuerwerken stehen Unterhaltung und ein familiengerechtes Abendprogramm im Vordergrund.