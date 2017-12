Villingen-Schwenningen 2018 könnte der Bau endlich starten

Bei 4000 Studenten von HFU und DHBW, so Metz weiter, seien die rund 150 Studentenwerks-Wohnungen, die mit den alten und neuen Heimplätzen abgedeckt sind, "das untere Minimum, das wir an Standard haben wollen." Damit strebt das Studentenwerk in Schwenningen eine Versorgungsquote von rund zehn bis 15 Prozent an. Denn die Nachfrage sei nach wie vor hoch, zum Wintersemester müssten stets viele Absagen erteilt werden. Konkreten Ersatz für die geplatzten Neckarpark-Pläne gebe es zwar noch keinen, weiteren Wohnraum in Schwenningen schaffen möchte das Studentenwerk aber auch zukünftig.