Villingen-Schwenningen 20 Kilo Haschisch landen bei Fahnder

Schwarzwald-Baar-Heuberg (tam). Zwei weitere Bandenmitglieder erhielten je ein Jahr weniger. Ein 22-Jähriger wurde wegen Beihilfe zum Rauschgifthandel zu drei Jahren und zwei Monaten, eine 29-Jährige, ebenfalls wegen Beihilfe zu drei Jahren Haft verurteilt. Die 58-jährige Mutter eines 40-jährigen Hauptangeklagten kam mit einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten davon.

Sie hat, wie ihr Sohn und weitere Angeklagte, bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft gesessen und kam nach der Urteilsverkündung auf freien Fuß. Ein 54-jähriger Mittäter wurde wie die drei Haupttäter ebenfalls wegen bandenmäßigen Handels verurteilt. Weil er als erster ein volles Geständnis abgelegt hatte und wesentlich zur Aufklärung beigetragen hatte, kam er nach der Kronzeugenregelung ebenfalls mit einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten davon. Ein 29-Jähriger drogensüchtiger Angeklagter, der zu fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt wurde, kann nach Verbüßung eines Teils seiner Strafe eine Suchttherapie antreten. Zwei der Hauptangeklagten schmuggelten im Frühjahr vorigen Jahres mit einem Geschäftswagen ein Kilogramm Haschisch aus Straßburg nach Bad Dürrheim. Von dort aus brachten sie den Stoff nach und nach in Trossingen und im Bereich Villingen-Schwenningen unter die Leute. Im Spätsommer nahm ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamts Kontakt mit den beiden Männern auf.

Diese waren von einem "echten" Interessenten ausgegangen und sagten eine Probelieferung von einem Kilogramm Haschisch zum Preis von 3200 Euro zu. Die "weiche" Droge besorgte der 29-jährige Mittäter im Raum Frankfurt. Dann wurde das Rauschgift von zwei anderen Bandenmitgliedern in Donaueschingen an eine Frau übergeben, die von dem verdeckten Ermittler als Kurierin ausgegeben wurde. Bei einem weiteren Geschäft, das im November vorigen Jahres von den Angeklagten mit dem vermeintlichen Drogendealer vereinbart worden war, landeten eines Abends in Schwenningen 20 Kilogramm Haschisch in den Händen der Rauschgiftfahnder.