Villingen-Schwenningen 2,8 Prozent mehr Unfälle im Jahr 2017

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Von Januar bis Dezember ereigneten sich im Schwarzwald-Baar-Kreis 5384 Unfälle", erklärte Präsidiumssprecher Dieter Popp auf Anfrage. Leicht erhöht hat sich die Zahl der Unfälle mit Personenschaden, von 571 im Jahr 2016 auf 641 im Vorjahr. "Mehr Verletzte bei Verkehrsunfällen, das ist der Trend in ganz Baden-Württemberg", so Popp. 858 Personen verunglückten im Vorjahr auf den Straßen des Landkreises. Das entspricht einer Steigerung von 15,6 Prozent; 2016 waren es 742 Personen.

Fünf Personen wurden bei Verkehrsunfällen im Schwarzwald-Baar-Kreis im Jahr 2017 getötet, weniger als im Vorjahr. Damals waren es acht Personen, was nun einen erfreulichen Rückgang von 37,5 Prozent gegenüber 2016 bedeutet. Dass die Zahl der Getöteten gesunken ist, freut Popp. Drei der Verkehrstoten im vergangen Jahr waren Fußgänger. Wie die 93-Jährige, die im September in der Irmastraße in Donaueschingen stürzte und und dort zwischen die Räder eines Lastwagens geriet, als ihr Sohn gerade ihren Rollator auspackte.

Und die 81-Jährige, die im November von einem Autofahrer in der Villinger Straße in Niedereschach überrollt wurde. Und schließlich eine 63-Jährige Fußgängerin, die auf dem alten Festhallen-Parkplatz in Donaueschingen im Dezember überfahren wurde. Ein tragischer Fall, denn die andere Autofahrerin war beinamputiert und verklemmte den linken Fuß, so dass ihr Auto beschleunigte und die 63-Jährige überfuhr.