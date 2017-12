190 Schüler haben es nach acht Wochen Tanzkurs geschafft und feierten jetzt in der Tanzschule Seidel in Villingen ihren Abschlussball. Sie beherrschen jetzt den Rumba, Disco-Fox, Cha Cha, Jive und den Langsamen Walzer sowie den derzeit angesagten Tanzact "Clapsnap". Zum ersten Mal feierte die Tanzschule an zwei aufeinanderfolgenden Abenden einen Abschlussball in den eigenen ­Räumen am Vorderen Eckweg in Villingen. Foto: Heinig